TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。同番組のMCを務めていたダウンタウン松本人志（61）が8日に週刊文春に対する訴えを取り下げて以降、初の放送となった。松本が芸能活動休止して以降の1月31日放送回から、番組オープニングは松本扮（ふん）する覆面レスラー「エル・チキンライス」が登場するパターンとなっていた。X（旧ツイッター）の一部では松本の訴訟取り下げを受け、「エルチキ