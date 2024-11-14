西武鉄道と西武バスは、「西武鉄道×西武バス おトクにおでかけきっぷ」を11月15日から2025年3月20日まで販売する。高麗〜西武秩父駅間を除く西武線全線と、一部路線を除く西武バス全線が1日間乗り放題となるほか、スパジアムジャポン・ところざわサクラタウン・三井アウトレットパーク 入間で使える1,000円相当の「おトクにおでかけクーポン」が付く。料金は1,600円で、西武線各駅の自動券売機で販売する。きっぷは発売当日に限り