「１２球団合同トライアウト」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）１２球団合同のトライアウトが開催される。開催を前に参加者リストが配布され、４５選手の名前が記載。元巨人・陽岱鋼、前巨人・鈴木康平、前広島・岡田明丈や曽根海成、前日本ハム・柿木蓮、前ロッテ・東條大樹や吉田凌、前楽天・桜井周斗、前西武・鈴木将平らがシート打撃を行う。１２球団では阪神勢の選手はなく、「阪神は参加者なし」とも報告された