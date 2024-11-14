21日（現地時間）に米ロサンゼルスのドルビー・シアター、22・23日に大阪・京セラドーム大阪で3日間にわたって開催されるグローバルK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』のRIIZE、aespa、BIBI、IVE、SEVENTEENのステージ内容が14日、予告された。【写真】ホストに初挑戦！話題ドラマに出演するキム・テリデビュー1周年を迎えたRIIZEは、ドルビー・シアターでステージを披露する。デビュー前の初舞台をロサンゼルスで披露したRIIZE