米フロリダ州のマット・ゲーツ連邦下院議員＝７月２３日、米ワシントンＤＣ/Tierney L. Cross/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は、フロリダ州のマット・ゲーツ連邦下院議員を司法長官に選出したと発表した。自身の運営するソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」への投稿で明らかにした。トランプ氏は投稿の中で「米国において、党派的な司法制度の武器化を終わらせること以上に重要な問題はほとんどない」「マ