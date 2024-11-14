ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが１３日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。業界の改革に向けて意気込んだ。ＹＯＳＨＩＫＩは「これからの数年で、音楽業界、映画業界、ファッション業界、全てが大幅に変わる」と予想すると「自分は今その全てに関わっている。俺は今その全てに挑戦している」と自身の近況を明かした。続けて「決して自分を見失っていない俺がこの世から去る前に結果を残すよ」と決意を記した。ＹＯ