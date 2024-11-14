ZOZOマリンスタジアムで午前10時開始プロ野球12球団合同トライアウトが14日、ZOZOマリンスタジアムで行われる。今季はオイシックスでプレーした陽岱鋼外野手や元広島の岡田明丈投手、元日本ハムの柿木蓮投手ら45人が参加する。他には巨人を戦力外となった鈴木康平投手や菊田拡和内野手、加藤廉内野手、元楽天の櫻井周斗投手、元西武の鈴木将平外野手、元ヤクルトの西田明央捕手らが参加者一覧に名を連ねた。37歳の陽岱鋼外は