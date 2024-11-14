スーパーでの買い出し中、ちょっと商品に目をやっているうちにわが子を見失う経験をしたことがある方はいませんか。ママリでも、子どもの迷子を経験したママの声が多く投稿されています。この漫画では、万が一子どもが迷子になったときの対処法と、迷子にしないための対策をまとめています。もしものときのための豆知識として活用してくださいね。 ⓒママリ ⓒママリ ⓒママリ