朝ドラことNHK総合の連続テレビ小説『おむすび』の記録的低視聴率が続いている。11月7日放送の第29回が終了した時点での世帯視聴率の平均値は13.94％(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。前々作『ブギウギ』の同じ第29回までの平均値は同16.0％、前作『虎に翼』は同16.2％だった。『おむすび』の低視聴率は全国的なこと。特に落ち込んでいる札幌地区は同1日放送の第25回が同10.7％。同じ日の午前8時からテレビ朝日系列の北海道テレビ