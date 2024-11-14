こんにちは、コラムニストのおおしまりえです。我が子のため、より良い教育環境を求め家族で海外に移り住む「教育移住」という選択が近年注目されています。お話を聞いたねこ田さんは、マレーシアペナン島に2023年12月から渡り、現在9歳5歳の兄弟を育てながら、自身のInstagram（＠necolife_penang）で移住の経緯やマレーシアでの生活のようすを漫画で紹介しています。複数に渡ってお話を聞いてきましたが、5回目となる本