このお話は、著者・ナエくま(@naekuma358)さんが職場で遅刻・欠勤を繰り返す人と遭遇した体験談が描かれています。高校生のアルバイト・紺互さんは、働くことに意欲的で、徐々にシフトを増やします。ところが、紺互さんに彼氏ができたころから、勤務態度に異変が…。頻繁に欠勤を繰り返した結果、シフトを削られます。ついには、自ら辞めることを決意したのです。『仕事に穴をあける女』をダイジェスト版でごらんください。