東京都内のリニア中央新幹線のトンネル工事現場近くで気泡や水が湧き出た問題で、JR東海の丹羽俊介社長は13日の会見で、工事との因果関係を調査し住民に説明すると述べました。 【写真を見る】JR東海社長、会見で表明「因果関係調査し、住民に説明」都内のリニア・トンネル工事現場近くの湧水問題で 先月22日、東京都町田市のリニアのトンネル工事現場に近い地表面で、湧き水と気泡が確認されました。JR東海によりますと、湧