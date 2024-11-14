スイングはポジションごとに最適な形があり、その形をつなげていくことが美しいスイングをマスターする近道だ。 この指導法で、多くのアマチュアのスイングを直し、美しくしてきた山形陵馬コーチがツアープロの連続写真を例に徹底レッスン！ 【P1 アドレス】「きれいなアドレスを再現」がグッドスイングの基本！ 岩田寛・P1のお手本 つねに正しいP1を作るため、アドレスをとるときはまず「ボ