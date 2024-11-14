ゴンチャ ジャパンは、2024年11月18日(月)より、期間限定の商品として｢あまおう®ノエル ミルクティー｣｢あまおう®ノエル フローズンティー｣｢あまおう®トルテ ショコラティー｣｢あまおう®トルテ ショコラフローズン｣を販売いたします。特別なひとときを彩るクリスマスケーキのようなデザートティーです。ぜひ、最後までご覧ください。 【ゴンチャ】クリスマス