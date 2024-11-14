浜松市の40代の女性介護士が、マッチングアプリで知り合った男に現金約1100万円を騙し取られるSNS型投資詐欺がありました。 被害に遭ったのは、浜松市中央区に住む40代の女性介護士です。 警察によりますと、女性は11月上旬、マッチングアプリで知り合った男から外国為替証拠金取引（FX）に誘われ、11月上旬から5回に渡り、指定された口座に現金合わせて約1100万円を振り込みだまし取られました。 男からは「2900万円まで現金が