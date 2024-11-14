陸上自衛隊の輸送機オスプレイが陸自与那国駐屯地（沖縄県）で地面と接触した事故で、陸自の事故調査委員会が原因を操縦士のミスと結論づけたことが防衛省関係者への取材でわかった。陸自は調査報告書を近く公表する。オスプレイは１０月２７日、両翼のプロペラを上に向けて垂直に離陸し始めた直後、バランスを崩し、左翼の一部が地面と接触した。関係者によると、離陸時にはエンジン出力を上げるスイッチを押す手順となって