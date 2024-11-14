David Shepardson[ワシントン １３日 ロイター] - 米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは１３日、電動ピックアップトラック「サイバートラック」の新たなリコールを発表した。対象は７月３０日までに製造された米国内の２４００台で、部品の欠陥によって推進力が失われて衝突事故を起こす危険がある。サイバートラックのリコールは今年６回目。米道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）に届け出た書類によると、対象車に搭載されたインバー