【パリ時事】フランスの極右・国民連合（ＲＮ）が議員秘書を架空雇用し、欧州連合（ＥＵ）から数百万ユーロ（数億円）を不正受給したとされる事件で、仏検察は１３日、公金横領の罪に問われたＲＮのルペン前党首（５６）らに５年間の被選挙権停止などを求刑した。仏メディアが伝えた。ルペン氏は２０２７年の次期大統領選で有力候補になるとみられている。だが、検察は被選挙権停止の仮執行を求めており、判決次第で出馬できな