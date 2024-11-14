橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「おむすび、恋をする」（第35回）が11月15日に放送される。【写真】永吉（松平健）と向き合う聖人（北村有起哉）明日の『おむすび』場面カット本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・根本ノンジが大胆かつユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。“ギャル文化”と出会った主人公が、やがて栄養士と