ウエスタン・リーグのくふうハヤテ・赤堀元之監督（５４）らは１１日、静岡県庁と静岡市役所を訪問し、２８勝８４敗８分で最下位だった初年度の報告を行った。同監督は、難波喬司市長には「選手の成長著しいシーズンだった。来年は勝ち星を増やす」と語り、森貴志副知事には球団から来季は浜松、愛鷹両球場での開催を今季の各３試合から増やす意向を伝えた。静岡市は今月、ハヤテの本拠地・ちゅ〜るスタジアム清水にスピードガ