【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＮ（ジン）が、２１日午後（日本時間）に放送される米ＮＢＣテレビの人気トーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」に出演し、ファーストソロアルバムのタイトル曲「ＲｕｎｎｉｎｇＷｉｌｄ」を歌う。所属事務所のビッグヒットミュージックが１４日、伝えた。番組の公式ＳＮＳ（交流サイト）が前日に公開した予告映像では、