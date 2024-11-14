エリザベス女王杯でＧ１・２勝目を飾ったスタニングローズ（牝５歳、栗東・高野）が、次走に有馬記念（１２月２２日・中山）を目指すこととなった。１３日、所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月８日・シャティン）の招待も受けていたが、陣営は疲労を考慮してこれを辞退。１２日に滋賀県のノーザンファームしがらきに放牧に出た。