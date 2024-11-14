13日朝、官邸に入る石破総理。実はこの2時間ほど前、都内の医療機関を訪れ、30分ほど滞在してから公務に向かいました。総理は9日にも、別の病院で診察を受けたばかりです。林芳正官房長官「以前から予定されていた定期検診と聞いております。健康状態に何ら問題ないと承知をしております」11日の衆院本会議では、総理指名選挙の最中に居眠りをしているような様子も見られ、林官房長官は「風邪薬を服用していた」と説明してい