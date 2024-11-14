COFFEE STYLE UCCが展開するブランド「CAFE＠HOME（カフェアットホーム）」は、2024年11月12日から12月25日まで、「コーヒー福袋 2025」の予約受付を実施しています。バラエティ豊かな5種の福袋COFFEE STYLE UCCから、いつでもどこでもコーヒーを楽しむ1年にしてほしいという思いを込めた5種の福袋が登場。・夢のラッキーセブン！CAFE＠HOME777個入り福袋 去年大好評で即完売したCAFE＠HOME22種、777個入りの福袋が新登場。限定3個