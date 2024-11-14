YouTubeの料理チャンネル『まかないチャレンジ！』は、東京都墨田区にある天ぷら店・河原のあべのご主人が運営するチャンネル。日々のまかないなどを紹介していて、手早く簡単に作れるレシピが豊富です。今回は定番まかない料理「大根メシ」と「玉子とじ」に挑戦します。余り野菜で作れるというので、食材の使い切りにぴったり♪分量も”適量”とのことで、自分好みの味付けで作ってみます♪ 絶対お店で売ってない味わいの「