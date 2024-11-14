三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループなどメガバンクは頑強な値動きながら上値も重い展開。前日の米債券市場では長期債が売られ、米１０年債利回りは４．４％台後半に上昇、国内でも新発１０年債利回りが前日は１．０４％台まで上昇するなど日米で金利上昇傾向が強まっている。メガバンクにとっては運用環境の改善が追い風材料となる。一方、メ