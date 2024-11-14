目の健康と山歩きには共通点があるという（撮影：梅谷秀司）今年7月、文部科学省が「日本の小中学生の50.3%が近視」と発表したのに続き、9月には全米科学・工学・医学アカデミー（NASEM）でも「世界的な近視人口の増加を食い止める必要性がある」と発表した。全米科学アカデミーの発表に先駆けて「近視を病気として分類し、子どもが屋外にいる時間を増やすことで近視を抑制する必要がある」と発信しているのが眼科医の窪田良氏だ。