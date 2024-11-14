14日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比145ポイント高の2万4755ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4654.04ポイントに対しては100.96ポイント高。 株探ニュース