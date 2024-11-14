14日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円42銭前後と、前日午後5時時点に比べ31銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝164円18銭前後と24銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース