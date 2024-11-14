俳優の沢村一樹（57）の次男で、モデルや俳優として活動している野村康太（20）が11日、Instagramを更新。最新の自撮りショットを披露し、「お父さんにソックリ」「ビジュがよすぎます」など、多くの反響が寄せられている。【映像】父・沢村一樹にそっくりと話題の野村康太の最新ショット（複数カット）2022年4月から、父親の沢村と同じ芸能事務所「研音」に所属した野村。沢村はInstagramで、家族4人が並んだリンクコーデの写