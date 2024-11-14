Carolina Mandl[ニューヨーク １３日 ロイター] - 米ヘッジファンド、グリーンライト・キャピタルを率いるデービッド・アインホーン氏は１３日、トランプ次期大統領の政権下ではインフレ加速が予想されるため、ポートフォリオを調整したと明らかにした。 アインホーン氏は米ＣＮＢＣが開いた投資家イベント「デリバリング・アルファ・カンファレンス」で、来年のインフレ率は３．５─４．５％と予想していると述べた。労働