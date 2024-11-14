大物議員が「娘をよろしく」「おばんです、鈴木宗男です。娘の鈴木貴子をよろしくお願いします」ここは北海道釧路市の繁華街・末広町の「赤ちょうちん横丁」。北海道では最古の“赤ちょうちんが並ぶエリア”と言われている。参議院議員の鈴木宗男氏（76）が暖簾をくぐり、横開きの木のドアをゆっくりとあけて、カウンターしかない約３畳の狭い居酒屋の店主に頭を下げた。そこから10秒ほどで今度は左腕に名前が刺繍された緑の防寒着