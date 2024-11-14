真面目で、仕事も順風満帆だった安国寺恵瓊（あんこくじえけい）。恵瓊は「聖人君子」と評価される反面、酒癖が悪く、男児好きという一面もありました。この記事では、恵瓊の性格や活躍とともに、性癖や大失態なども紹介します。安国寺恵瓊とは安国寺恵瓊は、毛利元就に滅ぼされた安芸武田氏一族の生き残りです。安芸安国寺を出家してから、臨済宗東福寺派の僧侶となりました。月岡芳年 画僧侶になってからは、「三本の矢」の話で