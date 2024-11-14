モデルでタレントの貴島明日香が１３日に自身のＳＮＳを更新。トレーニングウェア姿を披露した。インスタグラムに「新しいピラティスウェアをおろした色も形もかわいい」とつづり、ピンク色のピラティスウェア姿をアップ。この投稿には「素敵（すてき）なウェアです」「スタイル憧れる〜」「可愛（かわい）すぎん？」「明日香ちゃん今日もキレイ」などの声が寄せられている。