アメリカのトランプ次期大統領は13日、外交を担う国務長官に、対中強硬派のマルコ・ルビオ上院議員を起用すると発表しました。ルビオ氏は中国や北朝鮮に対する強硬派として知られ、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事支援には懐疑的な見方も示しています。2016年にはトランプ氏と大統領候補の指名を争い激しく対立していましたが、近年はトランプ氏と歩調を合わせていました。トランプ氏は声明で「敵対者に対して決して後退す