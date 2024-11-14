TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。同番組のMCを務めていたダウンタウン松本人志（61）が8日に週刊文春との裁判を取り下げて以降、初の放送となった。この日は「決まり衣装芸人、M−1予選前日のロケで衣装が汚れるくだりが発生したら？」「大仁田厚、実年齢より上に見られる事などないので万が一、上を言われたら即電流爆破説」の2本が放送された。松本が過去のVTRなどで出演する機会