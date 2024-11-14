11月12日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。中学2年生の長男の驚きの行動を明かした。【関連】杉浦太陽＆辻希美、“5人目の子供”には夫婦で前向き「幸せなんですよね」「1番下の子を見れば見るほど…」今回の動画では、辻が自宅で高校2年生の長女とランチを食べながらトークを展開。この中で、辻は、同日の朝に長男から突然弁当が必要な日だと伝えられ、長女と共に急いで作ったことを振り返った。さらに