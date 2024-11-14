珍しい！京成バスに深夜急行バス復活京成バスが2024年12月2日（月）より、一部の「深夜急行バス」の運行を再開します。京成バスが深夜急行バスを再開する。写真はイメージ（画像：写真AC）。深夜急行バスは、都心部の終電後に郊外の沿線へ向かうバスで、首都圏では多くのターミナル駅から運行されていましたが、コロナ禍でほとんど消滅しました。路線だけは維持していたものの、乗務員不足で運行再開が見込めないことから、202