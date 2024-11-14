風邪・インフルエンザの季節到来！免疫力を上げる“スーパー栄養素”とは（写真：kapinon／PIXTA）医療機関専門のサプリメントメーカーを創業して18年になる田村忠司氏がこのたび『【新版】サプリメントの正体』を上梓した。サプリメント業界の裏側、本当に飲む価値のあるサプリ、飲んではいけないサプリを明快に語り、発売直後から大きな反響を得ている。栄養療法に取り組む医師・歯科医師・医療従事者に向けたセミナーを全国で開