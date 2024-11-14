１４日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、連続テレビ小説「おむすび」に出演中の菅生新樹が生出演。博多華丸大吉だけではなく、番組テロップにもなぐさめられた。この日の「おむすび」では、ついに結（橋本環奈）とカッパ四ツ木（佐野勇斗）が両思いを確認しあい、一歩２人の仲が進展する。そして直後の「あさイチ」だが、冒頭出てきたのは菅生。「おはようございます、『あさイチ』です」というと、大吉から「元気を出し