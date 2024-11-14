お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（32）の妻で俳優の沢井美優（37）が14日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を出産したことを報告した。【写真】赤ちゃんの可愛い手と“握手”…第1子出産を報告した沢井美優沢井は「私事ではございますがご報告させていただきます。先日、新しい命が舞い降りてきてくれました」とつづり、赤ちゃんの小さな手と“握手”する写真を掲載。「いつも応援してくださっているみなさま、関係