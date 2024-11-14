ロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんで活動しているありぼぼさんは11月12日、自身のInstagramを更新。結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦ショットを公開しました。【実際の投稿：ありぼぼ、結婚記念日ショット披露】「いつも仲良しで、うらやまー」ありぼぼさんは「結婚記念日！！！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。夫でお笑いタレントのどんぐりたけしさんとのツーショットを披露しました。2人は2023年11月に結婚。夫婦で横並