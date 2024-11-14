中鉄十一局が建設を請け負う新設京港澳（北京・香港・マカオ）高速改修・拡張プロジェクトにおける湖北北区間京広鉄道上方横断立体交差橋で12日、北京と広州を結ぶ京広鉄道の上部を横断する橋桁の回転架設に成功した。新華網が伝えた。回転は84度の逆時計回りで行われ、60分で完了した。この橋は湖北省孝感市孝南区に位置する。全長は90メートル、幅は25．51メートルで、重さは1万1000トン。（提供/人民網日本語版・編集/YF）