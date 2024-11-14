タレントのおのののかさんは11月12日、自身のInstagramを更新。モルディブへ新婚旅行に行った時の写真を公開し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：おのののか、娘も連れて“モルディブ新婚旅行”へ！】鷲見玲奈さん「最高ーーーー いつか家族で行きたいわ」おのさんは「憧れだったモルディブ新婚旅行コロナ禍での結婚、出産だったので諦めていましたが夢が叶いました娘も連れて、、！！！」とつづり、5枚の写真と2本の動画を