元テレビ東京の池谷実悠元アナウンサー（28）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。意外なコンプレックスを明かした。「自分の笑顔がコンプレックスで」と自身のコンプレックスを告白。「アナウンサー時代はカレンダー撮影でも上手く笑えず、笑顔が可愛い同期たちに憧れて、10万円程する上手く笑えるようになる講座も受けました」と明かした。「今も他の人から写真を撮られるのは得意ではありませんが、大好きな人に撮っ