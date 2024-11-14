橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第34話が14日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、翔也（佐野勇斗）は高校野球の福岡大会で優勝して結（橋本環奈）を絶対に甲子園へ連れて行くと伝えた。結も決意を新たに書道に打ち込んだ。そして、翔也の決勝戦を迎え、結やハギャレンのメンバーらが球場に駆けつけた。結はパラパラダ