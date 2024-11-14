12月17日発売の日向坂46・佐々木美玲1st写真集『陽射しのパレード』（集英社）より、「ごろごろ休日カット」が先行解禁された。【写真】24歳の大人な表情！ナイトプールを楽しむ佐々木美玲今回公開するのは、朝の佐々木をとらえたカット。ゆったりとしたニット姿でベッドの上でごろごろ寝転ぶ姿が、休日のリラックスした朝を思わせる自然体な1枚になっている。佐々木は「これはまさに、普段の起きてすぐの“朝ぱんちゃん”