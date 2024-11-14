トニー・レオンとアンディ・ラウが共演する映画『ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件』より、日本版ポスタービジュアル、予告編、場面写真が解禁された。【動画】怒とうの展開に刮目せよ映画『ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件』予告本作はトニー・レオンとアンディ・ラウが、『インファナル・アフェア』シリーズ以来20年ぶりの共演を果たし、総製作費70億円を投じて、香港黄金時代を豪華絢爛（けんらん）に再現したエ