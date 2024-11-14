タレントの鈴木奈々が１３日までに自身のＳＮＳを更新。“美しすぎる”と話題の義姉と、モデルの益若つばさの誕生日会に出席したツーショットを公開した。鈴木はインスタグラムに「お兄ちゃんのお嫁さんと益若つばさちゃんの誕生日会に行ってきました」と記し、着ぐるみを着て並んでポーズをとる写真をアップ。「つばさちゃん家に着いたら、つばさちゃんが『この着ぐるみ着てー』って可愛い着ぐるみを貸してくれましたなん