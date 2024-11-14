NHK連続テレビ小説「おむすび」第34回場面写真（C）NHK 佐野勇斗が初出演するNHK連続テレビ小説「おむすび」の第34回が11月14日に放送された。（ネタバレあり）【写真】NHK連続テレビ小説「おむすび」第34回場面写真本作は、“どんな困難も明るくたくましく乗り越える”をモットーとする平成時代のギャルが、人々の健康を支える栄養士となり、現代人が抱える問題を“食の知識とコミュ力”で解決しながら、目には見